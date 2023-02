PS quer devolver o Douro ao século XX e casas de vinho Porto prometem século XXI

Os deputados do PS querem, sem haver qualquer clamor regional a pedi-lo, ressuscitar a velha Casa do Douro com alguns dos poderes públicos de antigamente.

Há umas semanas, o director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, escreveu um artigo de opinião com o título “O Douro quer finalmente entrar no século XXI”, aludindo à intenção da Associação de Empresas de Vinho do Porto (AEVP) de aprovar um “desígnio estratégico quase revolucionário” para este ano. Desígnio esse que passará, nas palavras de António Filipe, presidente da AEVP, por uma “alteração do quadro regulamentar do sector”, ou seja, por “novos desafios estratégicos” para o Douro e os seus vinhos que “acabem com a ilusão completa em que vivemos”. O século XXI começou há 23 anos, mas mais vale tarde do que nunca.