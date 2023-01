O Douro quer finalmente entrar no século XXI

Só mesmo uma região com o potencial do Douro para a produção de vinhos de qualidade seria capaz de viver duas décadas do século XXI com um modelo de organização ancorado nos anos 30 do século XX. Só mesmo a constatação de que a inércia tem limites e que a falta de coragem para mudar implica custos foram capazes de mover as empresas do sector a aprovar um desígnio estratégico quase revolucionário para o ano em curso: em 2023, terá de haver uma “alteração do quadro regulamentar do sector” ou, por outras palavras, “novos desafios estratégicos” para o Douro e para os seus vinhos que “acabem com a ilusão completa em que vivemos”, nas palavras de António Filipe, presidente da Associação de Empresas de Vinho do Porto.