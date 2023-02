PS aprova sozinho alterações à lei laboral

As alterações ao Código do Trabalho e a mais uma dezena de diplomas foram aprovadas nesta sexta-feira pelos deputados do PS, que têm a maioria na Assembleia da República. Os grupos parlamentares do PSD, Chega, PAN e Livre abstiveram-se, enquanto PCP, BE e IL votaram contra.

Em causa está a aprovação de mais de uma centena de alterações ao Código do Trabalho. Novas regras para o trabalho em plataformas, a possibilidade de haver um valor fixo de despesas por teletrabalho que ficará isento de IRS e a proibição de os trabalhadores renunciarem a direitos no final do contrato são algumas das principais alterações agora aprovadas.

O processo legislativo teve início em Julho e o resultado final é uma combinação entre a proposta que o Governo enviou para o Parlamento, as alterações feitas pelo PS e algumas propostas da oposição.

Antes da votação final do diploma, o PCP e o PSD avocaram a plenário um conjunto de propostas que foram chumbadas pelo PS durante o debate da especialidade, desafiando o partido a mudar de posição, mas sem qualquer sucesso.

O Bloco de Esquerda também avocou a plenário um conjunto de normas, que foram confirmadas pelos deputados da maioria.