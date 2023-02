O novo Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay tem mais vegetais do que animais

Ao longo dos últimos anos, tem mudado aos poucos a perspectiva do chef relativamente ao mundo do vegetarianismo e do veganismo. “Adoro”, admite.

Gordon Ramsay abriu um novo restaurante da rede Hell's Kitchen em Washington. Para além de ser o primeiro fora de um hotel ou de um casino, o espaço também se distingue por ser o único do chef celebridade a ter um cardápio maioritariamente vegetariano e vegano.

Mais de metade da ementa não contém carne ou peixe, sendo que a comida à base de vegetais até conquistou um lugar na carta do novo restaurante. Aí figuram pratos como vieiras de tofu, beterraba Wellington, risoto de abóbora, salada de quinoa, sopa de abóbora ou cogumelos selvagens.

Foto "Finalmente posso admitir que adoro comida vegana" DR

Curiosamente, em Novembro do ano passado, um grupo de activistas climáticos do Animal Rebellion decidiu ocupar um dos restaurantes do chef, em Londres, distinguido com três estrelas Michelin, para reivindicar um sistema alimentar baseado em vegetais, mais justo e amigo do ambiente.

Os mais desatentos poderão achar surpreendente a mudança na "dieta" de Ramsay, que publicamente sempre desdenhou de alimentos à base de plantas, tendo inclusive dito que era "alérgico a veganos". No entanto, o chef começou a mudar de tom há alguns anos, dizendo nas suas redes sociais em 2018 que iria experimentar "essa coisa vegana” ao lançar uma pizza à base de vegetais num de seus restaurantes em Londres. No ano seguinte, acrescentou o Impossible Burger ao cardápio do seu Bread Street Kitchen, desta vez em Singapura.

Em 2021, Ramsay tornou-se num dos rostos da bebida de aveia Silk para, já em 2022, em pleno episódio do Masterchef norte-americano, fazer uma revelação: “É um segredo tão grande que quase tenho medo de dizê-lo em público. Finalmente posso admitir que adoro comida vegana. Demorei 20 anos para chegar a esta conclusão. Percebi que não há problema em ser vegano… às vezes."