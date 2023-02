Morreu o criador Paco Rabanne, tinha 88 anos

Em Espanha, em 2000, Paco Rabbane foi distinguido com a Medalha de Ouro em Belas Artes; e, em 2010, com o Prémio Nacional de Moda. Em França, era membro da Legião de Honra Francesa, desde 1989.

O criador e perfumista Francisco Rabaneda y Cuervo, mais conhecido como Paco Rabanne, morreu aos 88 anos, confirmou o presidente da câmara de Vannes, David Robo. Morreu na sua casa em Portstall (Finistère), na Bretanha, em França, avança o jornal Le Télégramme, citado pela Paris Match.

Rabbane terá morrido a 29 de Janeiro, mas só agora o facto foi conhecido. O criador era dos últimos membros do “grupo de designers especiais”, constituído por nomes como Pierre Cardin, André Courrèges ou Thierry Mugler, aponta o espanhol Le Razon. Nos anos 60, do século passado, Paco Rabbane distinguiu-se pelo uso de novos materiais e contribuiu para abrir a moda ao mundo pop, lembra o sobrinho-neto Daniel Rabaneda, ao Le Razon, numa notícia de 2021: “Há marcas que são fundamentais para o vestuário, mas Paco foi mais do que isso.”

De origem basca, Paco Rabanne refugiou-se em Finistère, na França, em 1939, com a família, fugidos do Regime Franquista, em Espanha.

O criador espanhol ficou conhecido pela sua excentricidade e foi um dos aprendizes de Cristóbal Balenciaga (1895-1972), a mãe era uma das costureiras do conceituado criador espanhol. Em Paris, estudou arquitectura e, além da carreira no mundo da moda, também se dedicou à perfumaria — a primeira fragrância foi lançada em 1969, chamava-se Calandre, para mulher, e que continua a ser vendida.

Em Paris, inaugurou a marca com o seu nome, da qual se viria a afastar anos antes da sua morte. Reformou-se em 1999. Este é um processo comum a outros criadores, por exemplo, no final do ano passado, Tom Ford anunciou que deixaria o projecto em nome próprio durante 2023 e vendeu a marca ao grupo Estée Lauder. Em 2020, Jean Paul Gaultier também se despediu das passerelles. Já Thierry Mugler abandonou a marca epónima em 2002, 20 anos antes de morrer.

Em Espanha, em 2000, Paco Rabbane foi distinguido com a Medalha de Ouro em Belas Artes; e, em 2010, com o Prémio Nacional de Moda. Já em França, onde criou nome e se fixou, era membro da Legião de Honra Francesa desde 1989.

“Nem toda a gente pode ser uma estrela. Têm de saber ser inteligentes. O principal é falar sobre nós e sabermos diferenciar-nos dos outros. Nunca copie”, disse em 2010, aos alunos do colégio La Croix-Rouge, em Brest, cita o Le Télégramme.

Das últimas vezes que Paco Rabanne terá estado em público foi em 2014, quando o grupo de perfumaria Puig celebrou um século. Nesse mesmo ano, a marca do criador basco foi adquirida pelo conglomerado que é detentor de outros nomes como Nina Ricci, Carolina Herrera ou Jean Paul Gaultier.

Desde 2013, o director criativo da marca é Julien Dossena, que trouxe de volta a moda à Paco Rabanne. “Quando penso em Paco Rabanne, não penso em retro — penso em revolução, rebelião e renascimento”, disse, por ocasião da sua nomeação, pode ler-se no site do grupo Puig. A casa de moda apresenta as suas colecções em Paris.