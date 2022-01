Morreu o estilista francês Thierry Mugler, aos 73 anos. A notícia foi anunciada na página oficial de Mugler no Facebook.

Mugler, que tinha como imagem de marca os seus designs teatrais, com ombros largos e decotes vertiginosos, vestiu artistas como David Bowie, Beyoncé, Lady Gaga e os Duran Duran — entre muitos outros.

“Estou profundamente triste com a notícia de que mais um dos grandes inovadores da moda partiu esta semana. Thierry Mugler desenhou literalmente os anos 70 e 80 com os seus designs”, escreveu Nick Rhodes dos Duran Duran no Facebook.