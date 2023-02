Serviços mínimos nas escolas abrangem todas as greves em curso, diz Ministério

As escolas têm de assegurar, a partir desta quarta-feira, os serviços mínimos face à greve por tempo indeterminado convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop). A decisão do Colégio Arbitral foi conhecida na sexta-feira, mas ainda deixa dúvidas aos directores das escolas quanto à sua implementação uma vez que, segundo os esclarecimentos da tutela aos representantes das direcções, os serviços mínimos vão ser aplicados a todas as greves de professores em curso e não só às do Stop. O PÚBLICO fez uma ronda por algumas escolas de Lisboa e, ao início da manhã, não houve problemas a reportar.

Nas Escolas Secundárias de Camões e Dona Filipa de Lencastre, a imposição de serviços mínimos não demoveu as poucas dezenas de professores, que na manhã desta quarta-feira se manifestaram em frente a cada um dos estabelecimentos de ensino. Uma vez que a greve ao primeiro tempo lectivo, convocada pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), se mantém, os docentes aproveitaram os primeiros 45 minutos da manhã para demonstrar que os protestos continuam.

Aparte a concentração, ambas as escolas estão a funcionar em conformidade, de acordo com a informação recolhida pelo PÚBLICO. Também na Vergílio Ferreira, ainda em Lisboa, a manhã decorreu com normalidade, assim como na Escola Básica João Gonçalves Zarco, em Algés.

Em declarações ao PÚBLICO, o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, assegura que “está tudo a correr bem” neste início de manhã, mas “ainda é cedo” para tirar conclusões.

“A dúvida que tínhamos era a de saber se, havendo greves sobrepostas, mesmo assim os serviços mínimos tinham de ser cumpridos. O que o Ministério da Educação (ME) nos responde é que sim”, explica o responsável. Na resposta da tutela lê-se que “os serviços mínimos que foram determinados têm de ser cumpridos em todos os estabelecimentos de educação e ensino, nos dias definidos, independentemente do número de pré-avisos de greve para cada um desses dias”.

Esta orientação choca com o que a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) tem vindo a defender, de que a greve distrital não estaria abrangida. “A Fenprof informa que a greve por distritos que foi convocada, em convergência, agora por nove organizações sindicais, não está abrangida por quaisquer serviços mínimos, pelo que todos os educadores e professores poderão, sem qualquer limitação, continuar a aderir a esta greve”, lê-se no site da organização sindical.