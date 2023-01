Sindicato Stop vai respeitar serviços mínimos decretados para a greve de professores

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) não vai desrespeitar os serviços mínimos, que começam nesta quarta-feira a ser aplicados às greves convocadas até 4 de Fevereiro. Esta proposta foi aprovada por unanimidade pelos 229 professores, em representação de comissões de greve, que participaram nesta terça-feira numa reunião convocada pelo sindicato para decidirem o que fazer quanto aos serviços mínimos, indicou ao PÚBLICO o professor do 1.º ciclo Alberto Veronesi, que esteve na reunião.

O Stop considerou que a decisão de decretar serviços mínimos, adoptada nesta sexta-feira, por um tribunal arbitral, é uma medida “ilegal e inconstitucional porque viola o direito fundamental dos trabalhadores à greve”. Mas o seu coordenador André Pestana disse, “várias vezes, que se deve respeitar os serviços mínimos porque não podemos arriscar nenhum processo disciplinar devido às greves”, acrescentou Veronesi. O não cumprimento dos serviços mínimos determina a marcação de faltas injustificadas que poderão levar à instauração de processos disciplinares.

As greves convocadas pelo Stop abrangem também, desde 4 de Janeiro, o pessoal não docente das escolas. Por uma questão de prazos legais, o Ministério da Educação requereu apenas serviços mínimos para as greves a realizar entre 1 e 4 de Fevereiro, mas o Stop já entregou pré-avisos que estendem as paralisações até 24 de Fevereiro.

A proposta no sentido de serem respeitados os serviços mínimos foi a única aprovada por unanimidade na reunião desta terça-feira com as comissões de greve. No próximo dia 4, vai realizar-se uma "reunião sindical presencial" em Coimbra para "analisar formas de luta" e avaliar qual a posição do Stop em relação à manifestação de dia 11, convocada pela Federação Nacional de Professores (Fenprof) e as outras sete organizações sindicais que convocaram as greves distritais, que têm corrido o país desde 16 de Janeiro e têm fim marcado para o próximo dia 8. Esta proposta foi aprovada por maioria, com 21 votos e 18 abstenções.

O Stop realizou, entretanto, três manifestações em Lisboa (17 de Dezembro, 28 de Janeiro), que surpreenderam pela mobilização registada. André Pestana indicou que todas as outras organizações sindicais foram convidadas a associar-se, o que aconteceu em nenhuma delas. Nas redes sociais alimentadas por professores têm-se multiplicado os apelos à participação na manifestação do dia 11, numa recusa da "guerra entre sindicatos" que tem vindo a tomar forma e que se acentuou com os serviços mínimos, que se aplicarão apenas às greves convocadas pelo Stop.

Até agora, o Stop tem participado nas manifestações convocadas por outros sindicatos de professores.