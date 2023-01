Ventura recandidata-se para “levar o partido em quatro anos a liderar um Governo”

André Ventura fixou o objectivo de "levar o partido, nos próximos quatro anos, a liderar um Governo", classifica o Chega como a "única cura para o vírus mortal socialista" e quer o partido a dar a resposta aos problemas que o PSD de Luís Montenegro não dará. Na apresentação da sua moção aos delegados da convenção, o líder que se recandidata a presidente apontou as suas metas para um novo mandato: "Vencer cada uma das eleições; mostrar que somos o principal partido português; e, o tecto me caia aqui em cima, se nós não havemos de ser, um dia, líderes do governo em Portugal."

O presidente procurou contrariar a ideia de que está agarrado ao poder, mas admitiu que a avaliação que faz de si próprio é a de que consegue "melhorar e muito" aquilo que o partido já conseguiu. "No dia em que entender que não tenho condições pessoais, políticas ou outra de vos levar mais longe, nenhum de vós precisará de me indicar a porta. Sairei pelo meu próprio pé e estarei aí sentado ao vosso lado", garantiu. Porém, esse ainda não é o momento.

O propósito da recandidatura é claro: "Levar este partido, nos próximos quatro anos, a liderar um governo." Mas André Ventura tão depressa afirma essa meta como admite não poder "prometer que o Chega vencerá as eleições ou ficará acima do PSD". E é sobretudo aos sociais-democratas que se atira, por serem uma "oposição que não tem feito oposição nem o trabalho para que foi mandatada", e porque os portugueses já não acreditam que Luís Montenegro "vá resolver os problemas do país".

É por isso que Ventura quer um partido virado para fora em vez de enredado nas tricas internas – agora apaziguadas com a ausência dos críticos nesta reunião – e que seja o "porta-voz da insatisfação nacional da crise que o PS gerou".

Embora estivesse a apresentar a moção com que se recandidata à liderança do Chega ao mais de meio milhar de delegados que se reúnem neste fim-de-semana em Santarém, pouco falou sobre o seu tema central, a corrupção. O partido deve "começar já a criar uma alternativa ao socialismo, uma alternativa credível, moderna e acima de tudo com a eliminação da corrupção e da impunidade como os grandes objectivos a alcançar. Um governo e um país de corrupção zero!, eis o grande lema desta moção", lê-se no texto. Porém, o documento não apresenta quaisquer medidas, ideias ou estratégia para o alcançar – só a promessa de escrutinar o Governo.

Aposta nas regionais da Madeira e Açores, e nas europeias

A votação secreta para a presidência da direcção nacional, a que Ventura concorre sozinho (as candidaturas fecharam às 23h de sexta-feira), decorre durante a tarde deste sábado, a par com a apresentação de duas dezenas de moções sectoriais.

Entretanto, durante a manhã, foram passando pelo palco dirigentes e delegados e há uma certeza no ar: o Chega que está em Santarém quer mostrar-se como um partido com "maturidade", que pensa com consistência no futuro do país em vez de estar enredado em lutas intestinas, que tem soluções para os problemas – pelo menos diz que as tem, embora não as explicite –, e onde já cheira a poder.

O poder que advirá das regionais da Madeira e dos Açores e das europeias do próximo ano. José Pacheco, o líder açoriano que até tratou Ventura por "futuro primeiro-ministro", foi directo: "Se querem um exemplo de geringonças, se fazem acordos, eu falo com vocês. Os Açores são um bom exemplo. Quando lidamos com pessoas sérias tudo corre bem; quando começamos a lidar com aldrabões, tudo corre mal. (...) Eu não discuto pessoas, eu discuto políticas. Mas esta coisa de levar meninos ao colo não é para mim."