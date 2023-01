Ventura quer Chega a liderar oposição nas próximas legislativas e “preparado para governar”

O calendário e as metas estão estabelecidas: André Ventura quer "ultrapassar o PSD e liderar a oposição" nas próximas eleições legislativas, chegando aos 30%, e "preparar o partido para ser Governo". A quem diz que os quatro anos na presidência do partido são muito tempo avisa: acabou de fazer 40 anos, ainda tem "energia e força" para continuar a liderar o partido e ir-se embora seria "cobardia política".

André Ventura, que abriu a convenção que o partido realiza em Santarém até domingo com uma hora de atraso por falta de quórum, enalteceu os resultados do Chega que, em dois anos e meio, passou de um deputado para doze, conseguiu algumas centenas de eleitos nas autárquicas e roça agora os 14% nas sondagens, como aconteceu esta semana. "Com quase 15% nas sondagens é absurdo querer mudar de liderança", vincara aos jornalistas ao chegar às instalações do centro de exposições onde se realiza a reunião.

Foi, aliás, a traçar o que classificou de história de "sucesso" do partido que começou a falar às cerca de 400 pessoas presentes, mas também a queixar-se da reacção dos outros partidos. "Ostracizaram-nos, humilharam-nos e espezinharam-nos", descreveu, para fazer o auto-elogio da "coragem" que só o Chega tem por ser o único partido a "enfrentar António Costa sem medo".

Defendendo os resultados "palpáveis" que o partido atingiu e apoiado no crescimento sustentado nas sondagens, André Ventura vincou que até ao ano passado o Chega procurou "implantar-se" mas agora o desafio é outro: "De 2023 para frente temos que estar preparados para governar."

Num discurso de 25 minutos marcado por muitos aplausos e onde até se cantou os parabéns a Ventura, o líder do partido não se esqueceu dos críticos, mas com poucas palavras. “Quem não está cá, quem não se candidatou, não foi por regras de secretaria. É porque não tem força política neste partido. Com quem decide sempre não participar na vida democrática do país, nós não vamos perdes um segundo.”

Ventura procurou apagar a imagem de um líder agarrado ao poder, como o acusam os críticos. “A ambição que tenho para o partido não é só ganhar as eleições de amanhã (…) O desafio de domingo para a frente é muito maior”, apontou, marcando as regionais da Madeira como primeiro objectivo para atingir a maioria do PSD na região. O seguinte são as europeias, em 2024, onde quer ter “o melhor resultado da história” do partido.

Com a oposição interna impedida de participar devido à alteração de regras para a eleição de listas de delegados, Ventura tentou passar a imagem de coesão pedindo a união de todos para "alcançar o sonho" de quebrar o ciclo de bipartidarismo PS/PSD.

"Este partido não nasceu para protestar; nasceu para apupar e denunciar, mas nasceu e tem uma vocação estrita para governar Portugal. Por isso temos dito que não aceitaremos nenhuma solução em que a nossa missão seja levantar e baixar o braço no Parlamento. Nós só queremos uma solução: aquela em que sejamos responsabilizados pelo governo de Portugal", defendeu André Ventura.

"Esse caminho, que muitos acham que tem de ser de entendimentos e de coligações - e eu compreendo porque é um cenário que mais facilmente é desenhável - (...) tem que ser um sonho em que [o partido] tem que acreditar" para o conseguir concretizar. Até porque, elogiou, um dos deputados do Chega "vale por cada vinte do PSD" e, por isso, Ventura acredita que se as sondagens hoje falam em 15%, o partido pode chegar aos 20% e "talvez Deus e o destino dêem a sorte" para chegar aos 30% e "dar a volta ao país.

É essa meta a que Ventura se propõe levar o partido na moção de estratégia que vai levar à convenção para justificar a sua candidatura à presidência cuja eleição se realiza neste sábado à tarde.