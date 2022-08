Mithá Ribeiro demite-se de vice-presidente do Chega em colisão com Ventura

O vice-presidente do Chega pediu a demissão desta função depois de o líder do partido ter assumido a coordenação do gabinete de estudos do partido.

O Chega acaba de sofrer outro abalo na sequência de novo reforço da centralidade do presidente do partido, André Ventura, que assumiu “provisoriamente e com efeitos imediatos” a coordenação do gabinete de estudos da força política. Em reacção, o até aqui vice-presidente do Chega, Gabriel Mithá Ribeiro, anunciou ter pedido a demissão deste cargo.

Numa publicação feita no Facebook, o também deputado e responsável por desenhar o programa que o Chega apresentou às últimas eleições legislativas revelou que depois de já ter pedido a demissão da vice-presidência do partido a 9 de Julho último, esse mesmo pedido “torna-se inevitável” depois de conhecido o seu afastamento da liderança do gabinete de estudos.

Um afastamento que Mithá Ribeiro atribui a uma decisão do próprio André Ventura – “Por decisão de Vossa Excelência”.

O deputado foi também candidato do partido à vice-presidência da República mas a eleição foi chumbada, resultado que Mithá Ribeiro considerou decorrer de uma “questão racial”.

O parlamentar publica ainda um despacho assinado pelo próprio Ventura que terá sido divulgado este domingo num portal interno do Chega e segundo o qual “nos termos das competências estatutariamente definidas, e tendo em vista o processo de reorganização dos vários órgãos partidários anunciado no último conselho nacional, fica atribuída ao presidente da direcção nacional, provisoriamente e com efeitos imediatos, a coordenação do gabinete de estudos do partido até à aprovação, no próximo conselho nacional, da nova configuração orgânica deste, em termos de organização, competências, membros e respectivos direitos de voto nos vários órgãos deliberativos do partido”.

No último congresso do partido, em finais de Novembro do ano passado, André Ventura viu aprovada a alteração aos estatutos que lhe conferiu o poder de escolher de forma autónoma todos os candidatos do partido em qualquer acto eleitoral.