Pela segunda vez, Chega não consegue ter um vice-presidente da AR

O autor da remodelação do programa do Chega, coordenador do gabinete de estudos do partido e deputado eleito por Leiria, Gabriel Mithá Ribeiro, foi também chumbado para o lugar de vice-presidente da Assembleia da República. Teve 37 votos a favor, 177 brancos e onze nulos. Precisava de 116 votos a favor para ser eleito.

Perante o anúncio da votação, André Ventura disse que o Chega sente uma “profunda indignidade e injustiça perante esta eleição” e considerou que é a prova de como “o sistema se deixa aprisionar na lógica de maiorias de bloqueio parlamentar”. Realçou que o Chega é a “terceira maior força política” do país mas mesmo assim fica de fora da Mesa da Assembleia.

Tal como definido na conferência de líderes, a bancada não apresentará esta quinta-feira mais nenhuma candidatura, mas “reserva-se para o efeito quando for apropriado”.

Na primeira eleição votaram 224 dos 230 deputados e Diogo Pacheco de Amorim teve apenas 35 votos a favor dos 116 votos necessários, e ainda 183 votos brancos e seis nulos.