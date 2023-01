À quinta convenção, Chega continua o partido de um homem só

Serão dois dias e meio para reeleger Ventura e nova composição dos órgãos do partido, num regresso à orgânica de 2019, a discutir moções, arrasar os críticos, e definir objectivos eleitorais.

O Chega ainda não tem quatro anos e reúne-se esta sexta-feira já para a sua quinta convenção, em Santarém, embrulhado em problemas jurídicos com o Tribunal Constitucional, inflamado por um percurso ganhador e um líder que continua a confundir-se com o partido. O que mudou desde a última reunião magna no final de 2021, em Viseu? Quase tudo, menos André Ventura.