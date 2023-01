Rede de Turismo Industrial no Porto e Norte tem mais 15 atracções

Do elevador do Bom Jesus a brinquedos, ourivesaria, cerveja ou filigrana. Da Claus do Porto a colchões de São João da Madeira: a rede soma mais de 100 propostas, entre museus, fábricas e muito mais.

O Turismo do Porto e Norte alarga segunda-feira a mais 15 entidades da região a sua rede de Turismo Industrial, passando assim a incluir mais de 100 pontos de visita nessa oferta de museus, fábricas e outros equipamentos.

Os protocolos de adesão à rede serão assinados na Oliva Creative Factory, em São João da Madeira, no decurso do congresso da ERIH - Rede Europeia de Turismo Industrial, que contará com várias instituições ligadas à defesa e divulgação do património e história da indústria.

Alexandra Alves é a representante nacional da ERIH e, em declarações à Lusa, adianta que o evento vai analisar os novos desafios que se colocam à salvaguarda do Turismo Industrial, procurando envolver os profissionais da área num "diálogo aberto sobre processos de actualização em linguagem, programação, ferramentas, mediação, novas tecnologias e mesmo a própria definição dos circuitos de visita do património industrial português, inclusive em contexto real de laboração".

Foto Gondomar, no Museu Mineiro de São Pedro da Cova Anna Costa

São precisamente exemplos de indústria viva, aberta a receber visitantes em plena actividade, as novas entidades que aderem à rede: em São João da Madeira, a fábrica de colchões Sleep8; em Ponte de Lima, o Museu do Brinquedo Português; em Braga, o Elevador do Bom Jesus; em Gondomar, o Museu Municipal da Filigrana e o Museu Mineiro de São Pedro da Cova; em Freixo de Espada à Cinta, o Museu da Seda e do Território; em Marco de Canavezes, o Museu da Pedra e a fábrica de biscoitos Duriense; no Porto, a ourivesaria Alcino Silversmith, a Cerveja Nortada, a Loja Claus, a gráfica Peninsular e os museus do Carro Eléctrico, dos Transportes e Comunicações, e do ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto.

Luís Pedro Martins, presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP), afirma que, com as 15 novas adesões, essa região turística "destaca-se claramente no país como o território que detém mais projectos de Turismo Industrial devidamente chancelados no âmbito da estratégia nacional".

Foto Museu do Carro Eléctrico marco duarte

Em termos práticos, a rede passa assim a integrar "mais de 100 projectos, o que representa mais de 50% da oferta de todo o território português".

Essa dimensão confirma, por sua vez, o "enorme potencial da região para se afirmar como destino por excelência do Turismo Industrial", sobretudo considerando que o turista actual "privilegia, de forma mais assertiva, experiências autênticas e descobertas originais".

"Presenciar o processo de fabrico de um determinado produto, descortinar o seu modo de funcionamento e experienciar o trabalho final revelam-se componentes fundamentais do Turismo Industrial, proporcionando ao turista vivências únicas no âmbito de uma feliz conjugação de conhecimento e emoção", defende Luís Pedro Martins.

O responsável da ATP não revela o nível de investimento necessário para adaptar as instalações dos membros recém-chegados aos novos formatos de visitação, mas adianta que, tratando-se de "um trabalho contínuo com grande dinamismo" e de uma aposta de valorização estratégica até 2027, o alargamento da rede resultará em "proeminentes investimentos, visando a qualificação da oferta e a potenciação de um plano de comunicação e marketing para o segmento".

Isso começará por implicar "a conjugação de sinergias conducentes a serviços de qualidade transversais a toda a oferta de Turismo Industrial, com base em regras e recomendações que consubstanciem padrões de qualidade e contemplem diversos parâmetros, como higiene, segurança, confiança, sustentabilidade e acessibilidade" -- sempre com vista ao "desenvolvimento de programas passíveis de promoção e venda junto de turistas nacionais e internacionais".