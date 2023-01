Os preços dos ovos estão a subir em flecha. Eis como substitui-los na cozinha

É difícil não reparar no preço dos ovos, considerados um alimento básico, como tem aumentado e permanece elevado. “A indústria dos ovos está a lidar com desafios não resolvidos na cadeia de abastecimento, que foram iniciados pela pandemia do coronavírus — incluindo custos de mão-de-obra e de construção —, bem como um surto devastador de gripe aviária altamente patogénica que começou em Fevereiro”, escreveu recentemente Kim Bellware, no The Washington Post.