O Crime do Padre Amaro: rota histórica regressa a Leiria

A partir de O Crime do Padre Amaro, volta a ser possível visitar Leiria, percorrendo a zona histórica da cidade, num regresso ao século XIX. O percurso foi traçado há quase dez anos e é agora recuperado pelo município, aproveitando a recente estreia na RTP1 da série com o mesmo nome da autoria do realizador Leonel Vieira.

Foram quase 300 mil espectadores que seguiram a nova série protagonizada por Bárbara Branco e José Condessa, baseada numa adaptação para televisão da obra homónima do escritor Eça de Queiroz, que se inspirou em Leiria para escrever uma das suas principais obras.

A série será exibida na RTP 1 às segundas-feiras, às 22h30, num total de seis episódios, com a duração aproximada de 45 minutos cada.

Foto Imagem da série de televisão Pedro PIna/RTP

Foi a pensar nesta divulgação da cidade, que a Câmara Municipal decidiu reactivar a Rota do Crime do Padre Amaro, aos domingos, de 29 de Janeiro a 26 de Fevereiro, às 11h.

Tendo como ponto de partida a Praça Rodrigues Lobo, a visita é guiada por um actor vestido à época e tem a duração de 1h30. O percurso tem seis pontos de paragem na zona histórica de Leiria, como a Torre Sineira, a Igreja da Misericórdia ou o Largo da Sé.

“Esta é uma excelente oportunidade para visitar Leiria e descobrir alguns recantos da cidade, ao mesmo tempo que pode percorrer os mesmos passos dos personagens desta obra de um dos maiores vultos da literatura nacional”, refere Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria.

O projecto foi orçamentado em 1,2 milhões de euros e recebeu apoio financeiro do município de cerca de 200 mil euros.