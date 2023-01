Greve na TAP vai provocar cancelamento de 1316 voos

A greve dos tripulantes de cabina da TAP marcada para o período de 25 a 31 de Janeiro (inclusive) vai levar ao cancelamento de 1316 voos, afectando "156 mil passageiros", de acordo com o comunicado da TAP enviado esta quinta-feira à tarde. As contas da companhia aérea apontam para "um custo total directo estimado de 48 milhões de euros (29,3 milhões em receitas perdidas e 18,7 milhões em indemnizações aos passageiros)".

A empresa fala ainda em "perdas de 20 milhões adicionais devido ao impacto potencial nas vendas para outros dias e à sub-optimização de outros voos, com passageiros reacomodados".

Esta nova greve, diz a empresa liderada por Christine Ourmières-Widener, "deita por terra todo o trabalho de aproximação entre as partes, deixando milhares de clientes da TAP com os seus planos defraudados e afectando seriamente os resultados da companhia". "Num ano especialmente relevante para a concretização do plano de reestruturação e que conta com desafios acrescidos, como a escalada da inflação, do preço dos combustíveis e a incerteza da procura, a decisão tomada pela assembleia geral do SNPVAC é infelizmente um obstáculo no caminho que temos traçado", refere-se no comunicado.

A empresa diz ainda que a "recompensa a todos os trabalhadores da TAP" que estava a ser analisada, "na sequência dos resultados obtidos, e que, brevemente, seria anunciada" fica "posta em causa" com a manutenção da greve.

"Para tentar mitigar os efeitos desta greve nos nossos passageiros, a TAP está a construir um plano de contingência que permita minimizar os transtornos causados, designadamente, através do ajuste da operação, bem como através da flexibilização de alteração do agendamento das viagens e dos reembolsos de bilhetes", diz a empresa.

Ao início da tarde, os tripulantes de cabina da TAP ligados ao Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) "chumbaram" a nova proposta da administração da companhia aérea, o que faz com que se mantenha a marcação da greve para os dias 25 a 31 deste mês. De acordo com fonte do sindicato, o conteúdo da nova minuta de acordo foi reprovada por 857 associados, tendo outros 29 votado a favor. Houve nove tripulantes que optaram pela abstenção.

De acordo com o SNPVAC, para que não haja greve é preciso que a TAP satisfaça 14 pontos, algo que não estava alcançado na véspera da AG, faltando ainda dois dos pretendidos pelos trabalhadores.