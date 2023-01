João Galamba confiante de que não haverá nova greve na TAP

Ministro esteve esta manhã reunido com com a direcção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, pouco antes dos trabalhadores votarem a nova proposta da TAP.

O novo ministro das Infra-estruturas, João Galamba, esteve esta manhã reunido com a direcção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), poucas horas antes dos tripulantes de cabina da TAP votarem a nova proposta da companhia aérea, que poderá fazer desmarcar a greve de 25 a 31 deste mês.

“O ministro das Infra-estruturas saúda a direcção do sindicato pelo espírito de compromisso que permitiu chegar a um documento importante para um futuro de sustentabilidade e crescimento da TAP”, refere o Ministério das Infra-estruturas em comunicado, numa referência à minuta de acordo que vai a votos esta manhã num hotel em Lisboa, com início marcado para as 10 horas.

“Perante a informação prestada pela direcção do sindicato sobre o acordo alcançado, o ministro está convicto de que a assembleia geral do SNPVAC dará um passo decisivo para a melhoria da situação dos trabalhadores e da companhia aérea, permitindo evitar uma greve de sete dias que causaria um grave dano à empresa”.

A assembleia geral que decorre esta manhã foi marcada com carácter de urgência no passado dia 12, três dias depois de o presidente da assembleia geral do SNPVAC ter informado os tripulantes de cabina que no dia seguinte ia ser entregue um pré-aviso de greve para 25 a 31 de Janeiro, na sequência de decisões anteriores dos trabalhadores e da falta de entendimento com a administração da TAP.

“Apelo, desde já, à adesão de todos para que, mais uma vez, possamos dar nota cabal à empresa da nossa união em torno do descontentamento relativamente às matérias abordadas e deliberadas na AG de dia 3 de Novembro, que constituem as nossas reivindicações legítimas e responsáveis”, afirmou o presidente da assembleia geral, Ricardo Andrade, em comunicado.

“Respeitamos e lamentamos a decisão do SNPVAC e continuamos a fazer todos os possíveis para chegar a um acordo que sirva os melhores interesses do país, dos nossos clientes, dos tripulantes de cabina e da TAP”, afirmou depois fonte oficial da companhia.

Num comunicado enviado no dia 10 aos tripulantes de cabina, a direcção do SNPVAC destacou que “actual administração [da TAP] continua a não querer compreender a revolta e a indignação” dos tripulantes de cabina, depois de já ter havido uma greve nos dias 8 e 9 de Dezembro que levou ao cancelamento de 360 voos.