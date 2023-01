“A TAP necessita de estabilidade” para cumprir o plano de reestruturação

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, defendeu esta quarta-feira no Parlamento que a companhia aérea "necessita de estabilidade" para cumprir o plano de reestruturação em curso, negociado com Bruxelas, que visa uma empresa "mais sustentável e lucrativa". A CEO da companhia aérea explicou que a razão para a saída de Alexandra Reis da empresa prendeu-se com um "desajustamento com o plano de reestruturação", defendendo que é "preciso um alinhamento total na equipa".

Numa intervenção inicial lida, em português (o resto será em inglês, com recurso a tradutor), a gestora não mencionou a polémica que a levou ao Parlamento, para explicar aos deputados da Comissão de Economia, depois de um requerimento potestativo do Chega. Ou seja, o porquê da indemnização de 500 mil euros à ex-administradora da companhia aérea, Alexandra Reis, que transitou depois para outra companhia pública, a NAV - Navegação Aérea.

Na véspera de Natal, quando foi conhecida a indemnização, Alexandra Reis era secretária de Estado do Tesouro, cargo do qual se demitiu depois a pedido do ministro das Finanças. O processo levou também à saída do Governo do ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, e do seu secretário de Estado, Hugo Mendes.

Ontem, a presidente da TAP enviou uma mensagem aos trabalhadores a afirmar que a empresa está “a trabalhar em soluções” que permitam “recompensar os trabalhadores por todos os esforços desenvolvidos e que permitam também mitigar o impacto da inflação”.

Actualmente, os trabalhadores têm um corte de 25% da parte do salário acima dos 1410 euros, e a empresa está a negociar com os sindicatos novos acordos colectivos de trabalho (designados de acordos de empresa). Do lado dos tripulantes de cabina, estes votam na quinta-feira a última proposta da TAP para alcançar paz social e evitar a greve marcada para 25 a 31 de Janeiro.

A presidente executiva disse poder adiantar “que a TAP teve no ano passado uma das maiores receitas da sua história”. Mesmo assim, frisou, um ano após o início da aplicação do plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia há “um longo caminho a percorrer”, “muito difícil e complexo”.

Em resposta ao deputado do Chega, André Ventura, a presidente da TAP afirmou que Alexandra Reis saiu em Fevereiro de 2022 "por motivos profissionais devido a um desajustamento com um plano de reestruturação". "O alinhamento é fundamental", disse a responsável máxima, de acordo com a tradução. Este foi aliás o "único motivo", afirmou, acrescentando que é "preciso de um alinhamento total na equipa. Temos de trabalhar todos na mesma direcção".

Christine Ourmières-Widener adiantou também que o seu contacto foi feito com o secretário de Estado das Infra-estruturas. "Consegui a aprovação através do senhor secretário das Infra-estruturas. Eu não estava directamente em contacto com o senhor ministro das Finanças neste assunto. Presumi pela maneira como trabalhámos em conjunto que o acordo tinha sido feito em coordenação com o ministro das Finanças", disse a responsável.​

A CEO da TAP esclareceu ainda um dos pontos que tem levantado dúvidas. O acordo com Alexandra Reis foi escrito "palavra a palavra pelo nosso consultor externo", afirmou.