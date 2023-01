Após 25 dias, a mesa da presidente da TAP está cheia de perguntas sem resposta

O caso Alexandra Reis continua a gerar dúvidas. A presidente executiva da companhia aérea é ouvida esta quarta-feira no Parlamento, onde responderá às questões dos deputados sobre a empresa.

Quando Christine Ourmières-Widener chegar nesta quarta-feira de manhã à Assembleia da República, terão passado 25 dias desde que foi conhecido que a TAP pagou uma indemnização de 500 mil euros à ex-administradora da companhia aérea. Na véspera de Natal, Alexandra Reis era secretária de Estado do Tesouro, cargo do qual se demitiu a pedido do ministro das Finanças.