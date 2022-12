Como é que a TAP calculou a indemnização paga a Alexandra Reis?

As dúvidas legais e políticas em torno do caso Alexandra Reis crescem. A antiga secretária de Estado do Tesouro tem de esclarecer o seu passado. A TAP já enviou dados ao Governo que os remeteu para a Inspecção-Geral de Finanças (IGF) e para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).