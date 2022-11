Mendonça Mendes passa dos Assuntos Fiscais a Adjunto do primeiro-ministro

António Mendonça Mendes é o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, numa mini-remodelação em que Pedro Cilínio assume a secretaria de Estado da Economia e Nuno Cardona de Almeida é empossado secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

O Presidente da República já aceitou os nomes, de acordo com o site da Presidência e a posse será dada na sexta-feira, às 12 horas.

António Mendonça Mendes, secretário de Estado no Ministério das Finanças desde o primeiro governo de António Costa, é o nome escolhido por António Costa para seu secretário de Estado Adjunto, em substituição de Miguel Alves que se demitiu depois de ter sido acusado pelo Ministério Público pelo crime de prevaricação.

Pedro Cilínio foi nomeado para substituir João Neves, como secretário de Estado da Economia. Recorde-se que João Neves criticou o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, quando este defendeu em declarações aos jornalistas a descida transversal do IRC.

Igualmente, a secretária de Estado do Comércio, Rita Marques, criticou então as declarações do ministro Costa Silva. Agora é substituída por Nuno Cardona de Almeida.