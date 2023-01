“Chumbo” de proposta mantém cenário de greve na TAP

Os tripulantes de cabina da TAP ligados ao Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) "chumbaram" a nova proposta da administração da companhia aérea, o que faz com que se mantenha a marcação da greve para os dias 25 a 31 deste mês. De acordo com fonte do sindicado, o conteúdo da nova minuta de acordo foi reprovada por 857 associados, tendo outros 29 votado a favor. Houve nove tripulantes que optaram pela abstenção.

De acordo com o SNPVAC, para que não haja greve é preciso que a TAP satisfaça 14 pontos, algo que não estava alcançado na véspera da AG, faltando ainda dois dos pretendidos pelos trabalhadores. “Se a TAP satisfizer todos esses 14 pontos, a greve terá de ser desconvocada sob pena de vir a ser considerada ilegal”, afirmou a direcção do sindicato num documento enviado aos associados. Esses 14 pontos estão relacionados com “vários assuntos pendentes”, fora do âmbito do novo acordo de empresa, desde o ajuste das ajudas de custo à efectivação de tripulantes de cabina.

Esta manhã, depois de o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, ter estado reunido com a direcção do SNPVAC, o ministério emitiu um comunicado no qual dizia saudar o sindicato "pelo espírito de compromisso que permitiu chegar a um documento importante para um futuro de sustentabilidade e crescimento da TAP”.

"Perante a informação prestada pela direcção do sindicato sobre o acordo alcançado, o ministro está convicto de que a assembleia geral do SNPVAC dará um passo decisivo para a melhoria da situação dos trabalhadores e da companhia aérea, permitindo evitar uma greve de sete dias que causaria um grave dano à empresa”.

Resta agora saber se haverá alguma nova iniciativa para travar a greve dos tripulantes de cabina.