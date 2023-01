Costa vestiu a samarra de Vinhais. E agora finge que não

É impossível estar há quase 50 anos enfiado no aparelho socialista, como Costa está, e não fazer ideia do que é Vinhais ou desconhecer que Carla Alves é a esposa do homem que presidiu a câmara local.

Não façam de nós parvos. Não é aceitável que António Costa, sempre a encher a boca com os anos que já leva em funções executivas – e com razão: começou no século passado como secretário de Estado de Guterres –, venha agora armar-se em desmemoriado quando o nome de Carla Alves está em todas as manchetes. António Costa abordou o tema no Parlamento como se nunca tivesse ouvido falar da “senhora”. Ora, é impossível estar há quase 50 anos enfiado no aparelho socialista, como Costa está, e não fazer ideia do que é Vinhais ou desconhecer que Carla Alves é a esposa do homem que entre 2005 e 2017 presidiu a câmara local.