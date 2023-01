PS chumba mudanças no SIFIDE à espera da proposta do Governo

Extinção total ou fim parcial do corte no IRC para empresas e fundos, tal como proposto por PCP, BE ou PSD, esbarram na maioria socialista, que está à espera da proposta do Governo.

O PS impediu esta sexta-feira o Parlamento de aprovar mudanças no Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE), usando o seu voto em maioria na Assembleia da República para chumbar as propostas de PSD, Bloco de Esquerda (BE) e PCP.

A bancada socialista foi a única a não apresentar um projecto de lei próprio nesta matéria, que ganhou relevância desde que o Governo reconheceu que há quem esteja a beneficiar de uma dupla dedução no IRC, aproveitando-se das regras actuais do SIFIDE para se aproveitar de um benefício fiscal que, nos últimos anos, se tornou o mais valioso de todos os que o Estado atribui no domínio dos impostos para as empresas.

Nem o fim puro e simples do SIFIDE, defendido pelo PCP, nem o fim do benefício no IRC apenas para a componente de investimento indirecto (que é aquele que é feito através da compra de unidades de participação em fundos de investimento), tal como defendiam os projectos de lei do PSD e do BE, passaram na votação global desta tarde.

Já o projecto do PAN, para incluir "os investimentos de incentivo à sustentabilidade" no domínio do SIFIDE, e o do Chega, que pretende manter o desconto no IRC mesmo no investimento indirecto desde que os fundos de investimento apliquem o dinheiro em pequenas e médias empresas, baixam ambos à Comissão de Orçamento e Finanças, sob requerimento dos autores.

Tal significa que ambos os textos poderão vir a ser consensualizados em todo ou em parte com a proposta de lei do Governo que, antes do último Natal, aprovou em Conselho de Ministros uma proposta que já deu entrada no Parlamento, mas que não foi arrastado para a discussão desta sexta-feira por, segundo o PSD, não terem sido cumpridos os prazos.

A proposta do Governo, que justificou o chumbo socialista das restantes propostas, torna o SIFIDE menos generoso, ao limitar o corte de IRC na componente de investimento indirecto, mas não elimina totalmente esse benefício, como parecia ser a opção que estava subjacente às palavras do ministro da Economia quando, a 9 de Novembro, foi ao hemiciclo dizer que "os investimentos indirectos serão removidos [das aplicações relevantes elegíveis para o SIFIDE], exactamente para evitar o problema" da dupla dedução.

Afinal, segundo a proposta de lei admitida no Parlamento esta semana, a 3 de Janeiro, não é nada disso que se prevê. Mas as intenções do Governo acabaram por passar ao lado das decisões desta sexta-feira, porque as bancadas se concentraram nas propostas dos partidos com assento parlamentar, com excepção do PS, que acusou o PSD de não ter permitido que a proposta do executivo liderado por António Costa fizesse parte daquela discussão.