Republicanos voltam a falhar eleição do speaker da Câmara dos Representantes

A eleição do congressista republicano Kevin McCarthy para a presidência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, dada como certa após a vitória dos republicanos nas eleições de Novembro passado, é um cenário cada vez mais distante.

Numa quarta ronda de votações, nesta quarta-feira, McCarthy voltou a ser impedido de subir ao cargo — o 2.º na linha de sucessão do Presidente dos EUA — por um grupo de colegas ultraconservadores, decididos a eleger um candidato ainda mais à direita.

Numa câmara com 222 congressistas do Partido Republicano e 212 do Partido Democrata (e um lugar ainda por decidir), McCarthy devia ter sido eleito logo na primeira ronda de votação, tal como aconteceu em todas as eleições para speaker desde 1923. Em vez disso, o processo já teve quatro votações em dois dias, e os congressistas preparam-se para votar pela quinta vez — o que só aconteceu, em toda a história do Congresso dos EUA, em oito outras ocasiões, todas elas antes da Guerra Civil de 1861-1865.