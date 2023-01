Maioria republicana pode não chegar para eleger speaker à primeira

A tomada de posse dos novos congressistas norte-americanos no Capitólio dos Estados Unidos, nesta terça-feira, pode ficar marcada por um raro acontecimento que já não é testemunhado por ninguém desde 1923. Apesar de o Partido Republicano ter conquistado a maioria na Câmara dos Representantes, o candidato a sucessor de Nancy Pelosi na liderança do órgão legislativo, o conservador Kevin McCarthy, conta com a oposição de um grupo de republicanos e pode ter a sua eleição em risco.