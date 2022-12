Republicanos e democratas blindam lei que Trump explorou para se manter na Casa Branca

Reforma foi aprovada com o apoio de senadores do Partido Republicano. Mudanças esclarecem o papel do vice-presidente dos EUA na cerimónia de contagem dos votos.

O Congresso dos Estados Unidos deu um passo decisivo, nesta quinta-feira, para impedir a repetição dos acontecimentos que culminaram com a invasão do Capitólio no dia 6 de Janeiro de 2021, ao aprovar uma proposta de orçamento para 2023 que inclui a reforma da Lei de Contagem dos Votos do Colégio Eleitoral – uma lei que está em vigor há quase 136 anos e que Donald Trump tentou explorar, em 2020, para se manter na Casa Branca.