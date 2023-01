Jeremy Renner actualiza estado de saúde com selfie

Actor, que se popularizou no papel de Gavião Arqueiro (Hawkeye) da saga Vingadores da Marvel, publicou uma imagem sua na cama do hospital ao fim da noite de terça-feira.

“Obrigado a todos pelas vossas amáveis palavras. De momento estou demasiado marado para teclar. Mas envio amor a todos vós.” Foi assim que Jeremy Renner actualizou as informações sobre si, mostrando-se na cama do hospital, a receber oxigénio, depois de ter sido submetido a duas cirurgias na sequência de um acidente a limpar neve.

Não tardou para receber “amor” de volta, nomeadamente dos colegas dos filmes da Marvel: “Recuperação rápida, companheiro. Enviando amor na tua direcção!”, respondeu Chris Hemsworth que dá vida a Thor. “Amo-te, amigo. A enviar-te amor e cura”, escreveu Paul Bettany, actor britânico que dá voz a J.A.R.V.I.S. e interpreta o Vision.

Jeremy Renner, de 51 anos, foi atropelado por um tractor que manuseava para afastar a neve após as tempestades dos últimos dias. De acordo com o TMZ, que cita um vizinho, a máquina passou acidentalmente sobre uma perna e parte do corpo de Renner que “estava a perder muito sangue” do membro inferior atingido. Ainda antes da evacuação, realizada de helicóptero, outro vizinho, médico, conseguiu fazer um torniquete e controlar a perda de sangue até à chegada dos paramédicos.

Sobre o acidente, o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, detalhou, em conferência de imprensa, que um familiar de Renner tinha ficado atolado na neve enquanto conduzia o carro do actor. Recorrendo ao limpa-neves, Renner rebocou o carro facilmente, mas quando abandonou o tractor, a máquina continuou em movimento. Foi a tentar regressar ao seu lugar, para parar o equipamento, que foi atropelado.

Jeremy Renner sofreu um "traumatismo torácico contundente", além de “lesões ortopédicas", tendo sido necessárias duas cirurgias para tratar os "extensos" ferimentos.

A 13 de Dezembro, o actor de 51 anos mostrou no Twitter o violento nevão que atingiu Reno, no estado norte-americano do Nevada. "A neve no lago Tahoe não é brincadeira", escreveu, mostrando um carro soterrado pela neve. As fortes tempestades de neve nos Estados Unidos já provocaram mais de 60 mortos.

Jeremy Renner tem no seu currículo duas nomeações para os Óscares, pelos papéis nos filmes Estado de Guerra, de Kathryn Bigelow, e A Cidade, de Ben Affleck.

Em 2011, participou no filme Missão Impossível: Operação Fantasma, regressando para contracenar com Tom Cruise na sequela Missão Impossível: Nação Secreta em 2015.

Para além do seu trabalho como actor, Renner tem um pé na música, já tendo exibido os seus dotes de cantor em cenas dos filmes Love Comes to the Executioner (2006), North Country - Terra Fria (2005) e O Assassínio de Jesse James Pelo Cobarde Robert Ford (2007).