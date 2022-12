“A Ucrânia obriga-nos a responder: como lidar com crises na era da Internet?”

Embora tenha as suas raízes nos Camarões e em França, Julie Owono passa muito tempo nos EUA, a partir de onde analisa os acontecimentos em torno da Internet em 2022. Faz parte do Comité de Supervisão do Facebook, composto por independentes e criado para acompanhar os problemas de segurança, privacidade, governação e controlo do conteúdo. Afirma-se preocupada em relação à liberdade na Internet, e critica a obsessão de alguns governos democráticos com as plataformas, mas também diz estar optimista. Mestre em Direito Internacional pela Universidade de Sorbonne (Paris, França), integra também o Programa para a Democracia e a Internet, da Universidade Stanford (Califórnia, EUA). A guerra na Ucrânia não mudou os desafios, mas pôs a Europa a pensar em questões que já eram comuns noutras regiões do mundo.