E as fotogalerias mais vistas no P3 em 2022 são...

Animais desastrados, partos e “velhos nas obras”. O top das fotogalerias mais populares do ano é tão diverso quanto viciante.

Já é um clássico. As melhores imagens de partos atraem sempre uma pequena multidão e este ano não foi excepção, com esta fotogaleria das vencedoras do Concurso Anual de Fotografia de Nascimento (Annual Birth Photography Competition). Atenção: algumas podem impressionar.

São imperturbáveis, dividem-se entre a apreciação e a crítica e divertem demasiado Miguel Furtado — e, aparentemente, todos os que lhe enviam fotografias para a conta de Instagram Velhos nas Obras e que viram estas imagens no P3. Quem não adora senhores com as mãos cruzadas atrás das costas?

Podiam ser irmãos, mas não são. Na verdade, nem sequer se conhecem. As centenas de sósias fotografados, ao longo de quase 20 anos, pelo fotógrafo canadiano François Brunelle integram o projecto I Am Not a Look-Alike!. Vamos jogar ao "descobre as diferenças"?

Locais abandonados são outro êxito de audiências. Greg Abandoned viajou durante três anos pelas diversas províncias chinesas para fotografar lugares abandonados. De centrais eléctricas a parques de diversões temáticos, as fotografias de uma China abandonada podem ser vistas no livro Abandoned China. E aqui.

De um urso bebé a acenar aos fãs a um cisne que correu para acalmar uma desavença, há muito para ver nas imagens finalistas do concurso The Comedy Wildlife Photography Awards. E, entretanto, saíram as vencedoras: o trono foi para um (rei) leão desastrado.