Um urso esbofetado e um pinguim impaciente: eis as fotos mais cómicas de animais

Queremos acreditar que um pinguim disse ao outro para "falar para a mão" (enquanto um terceiro perdia a cabeça), ou que aquele cisne correu a acalmar uma desavença que estava a aquecer. E que o urso bebé tem mesmo de estar a acenar aos fãs.

Os peixes que se colaram à objectiva (foto 31) — e quase deram um sorriso — foram captados em Portugal, nos Açores. O espanhol Arturo Telle Thiemann apanhou um par de peixes-porco e disse-lhes: "Say cheeeese!". Apesar de parecerem divertidos, estes peixes "podem ser muito agressivos", alertou. Não o morderam, mas fizeram uns arranhões na capa protectora da câmara.

São as 42 fotografias finalistas dos The Comedy Wildlife Photography Awards, anunciadas esta quinta-feira. Contam com submissões de fotógrafos de um pouco por todo o mundo, que terão de aguardar até 8 de Dezembro para conhecer o vencedor — que deverá ganhar um safari de uma semana no Quénia. Além de querer fazer rir, esta competição também apoia organizações de conservação. Este ano, a escolhida é a Whitley Fund for Nature. Ao longo de 29 anos, já deu 20 milhões a mais de 200 organizações em 80 países, esclarece em comunicado.

O público pode votar na sua favorita e eleger, assim, o vencedor da categoria Affinity Photo People’s Choice Award. Não sabes qual te fez rir mais? Tens até 27 de Novembro para decidir.