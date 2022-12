Um leão desastrado é a imagem de vida selvagem mais cómica do ano (mas há mais)

Uma cria de leão de três meses decidiu que a melhor forma de descer uma árvore era de cabeça para baixo e com uma pata a deslizar pelo tronco. A fotografia de Jennifer Hadley, que mostra o animal a descer da árvore de uma forma pouco habitual para os felinos, foi a escolhida pelo júri dos Comedy Wildlife Photography Awards.

“Acredito que parte do que torna este concurso maravilhoso é que a maioria destas fotos provavelmente acontece por acidente, como foi o caso da cria do leão a cair da árvore”, disse a fotógrafa, citada no comunicado dos prémios de fotografia, enviado ao P3. Not so cat-like reflexes venceu o prémio de imagem de vida selvagem mais cómica do ano.

Jennifer explica que estava a observar o animal na árvore, mas nunca pensou que ele desceria “de forma despropositada”, como se fosse um gato. “Com que frequência é que os gatos caem das árvores?”, questiona. Apesar de a imagem não mostrar, a fotógrafa garante que o animal mudou de posição e aterrou com as quatro patas no solo.

Mas há mais. Um urso foi esbofeteado, uma coruja piscou o olho para a câmara e dois peixes provaram que estão sempre prontos para a foto: Say Cheeeeese! Animais acrobatas, sem cabeça e prestes a ficar sem pescoço também não faltam nesta fotogaleria e até há discussões entre pinguins que terminam com um “fala para a mão”.

O concurso foi criado pelos fotógrafos e conservacionistas Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam para criar empatia pela vida selvagem, que precisa de ser protegida. A competição acontece todos os anos e a participação é gratuita.