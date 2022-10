De centrais eléctricas a aviões abandonados: é um outro lado da China

De centrais eléctricas a “cemitérios” de todo o tipo de veículos, como carros, bicicletas, comboios e aviões, estes são alguns dos lugares que ficaram esquecidos nos recantos das províncias chinesas. Mas a paixão de Greg Abandoned por explorar locais abandonados fez com que estes lugares ganhassem uma nova vida. Através do livro Abandoned China, Greg apresenta uma colecção de fotografias e histórias destes mesmos espaços para mostrar que a passagem pela China, onde tem vivido nos últimos cinco anos, trouxe algo de positivo, mesmo não tendo conseguido aprender mandarim.

“Escrevi este livro porque vou deixar a China em breve e não consegui aprender a língua. Senti que com a minha partida, devia ter conseguido realizar algo aqui. Por isso, um dia pensei que, depois de tantos lugares que explorei neste país, podia combiná-los num livro, porque onde quer que vá há sempre algo que acontece, há sempre história. E com este livro decidi escrever sobre as coisas que me aconteceram ao explorar estes lugares”, refere Greg em conversa com o P3.

Explorar estes lugares abandonados na China, segundo o explorador urbano, pode correr de duas maneiras: ou muito bem ou muito mal. “Havia lugares em que era muito fácil entrar e nunca estava lá ninguém. Então tirava as minhas fotografias e vinha embora. Mas houve outros locais em que tive de evitar seguranças, atravessar um rio em pleno Inverno, fugir e ser detido e interrogado durante dez horas por ter sido confundido com um espião.”

Nem sempre estes locais são fáceis de se encontrar, mas Greg, depois de quatro anos a explorar diversos países do continente asiático e europeu, descobriu algumas formas, para além da pesquisa nas redes sociais. “Normalmente utilizo o Google Earth e procuro por coisas como propriedades que estejam em volta de muitas árvores, que muito provavelmente estarão abandonadas”, conta o explorador urbano de 37 anos.

“Uma outra maneira pode ser através da linguagem. Enquanto estive na China apercebi-me que os teatros têm um carácter chinês especial e quando procurei por esse carácter encontrei vários teatros, sendo que a maioria estava mesmo abandonada. Mas ultimamente muitas pessoas dizem-me lugares. Não me lembro da última vez que tive de fazer pesquisa para encontrar este tipo de locais”, referiu Greg, acrescentando que conversar com outros exploradores pode ser também uma forma de encontrar novos espaços abandonados, daí ter criado o podcast Chasing Bandos.

A paixão por explorar lugares que ficaram esquecidos no mundo surgiu em 2018 depois de ter visitado Tchernobil, na Ucrânia. A partir desse momento a única coisa em que pensava era onde é que podia encontrar mais lugares como aquele. Por isso, depois de ter aterrado em Pequim para começar um novo trabalho, Greg dedicou-se nos tempos livres a explorar, de norte a sul do país, todos os locais abandonados que conseguiu encontrar. Abandoned China é o resultado de três anos a explorar esses locais, que deram origem a três livros, que retratam categorias diferentes de espaços abandonados, que vão desde edifícios, como escolas, hospitais e cinemas até parques de diversão temáticos.

Texto editado por Amanda Ribeiro