Estes são os animais de estimação mais engraçados (mesmo)

Ver animais de estimação a voarem pelo ar, a ficarem presos na parede, a contarem segredos ou a fazerem expressões faciais cómicas são coisas que não se vêem todos os dias, mas são fotografias que se vêem todos os anos. O Comedy Pet Photo Awards apresentou as 30 fotografias finalistas do concurso que mostra as imagens mais engraçadas que os donos tiraram aos animais de companhia.

Um cão kung-fu, um gato preso numa parede, um cavalo sem cabeça, o sorriso de um burro e um cão a esconder-se no meio da neve são fotografias que fazem parte da selecção para a final deste ano.

O vencedor vai ser conhecido a 6 de Junho. No entanto, o público pode votar no seu animal favorito até 2 de Junho para a categoria People’s Choice Awards, através do site da competição. O valor cómico e a qualidade da fotografia são os critérios mais valorizados pelo júri do concurso, que é constituído por especialistas em animais.

Criado por Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, os mesmos fotógrafos que organizam o Comedy Wildlife Photo Awards, o concurso reúne em competição as fotografias mais engraçadas de animais de estimação para “celebrar o papel positivo e vital que os animais de estimação têm nas nossas vidas”, lê-se no comunicado. Atrás de uma fotografia hilariante esconde-se a preocupação em promover o respeito e o cuidado pelos animais de quatro patas que nos acompanham todos os dias.