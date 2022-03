A dor e o êxtase de dar à luz: estas são as melhores fotografias de nascimento de 2021

Atenção: esta fotogaleria contém imagens explícitas que podem impressionar os mais sensíveis.

A pandemia e a guerra podem colocar freio à natalidade. Porém, o ímpeto reprodutivo do ser humano não encontra barreiras intransponíveis. Mesmo durante a pandemia, estando em vigor medidas de contenção da propagação do vírus SARS-CoV-2, os fotógrafos que se dedicam ao registo de nascimentos mantiveram actividade incessante – e parte das imagens que produziram, um pouco por todo o mundo, foram submetidas ao Concurso Anual de Fotografia de Nascimento (Annual Birth Photography Competition).

A organização da competição, a Associação Internacional de Fotógrafos de Nascimento Profissionais (IAPBP), revelou, a 9 de Março, as melhores imagens de nascimento, divididas por quatro grandes categorias: detalhes do nascimento, trabalho de parto, nascimento e pós-parto. Nesta edição, adianta a IAPBP, foram criadas também quatro subcategorias: preto e branco, documentário, arte e, talvez a mais revolucionária, sofrimento e perda, que "homenageia as pessoas que experienciam aborto espontâneo ou a morte dos seus bebés". "O vencedor desta categoria irá escolher uma associação sem fins lucrativos para receber 10% das receitas obtidas a partir das candidaturas ao concurso", explica a organização.

A imagem vencedora do concurso, intitulada A Touch of Love, é da autoria da brasileira Bárbara Aviz e descreve uma mãe acompanhada do seu recém-nascido. "Estamos incrivelmente orgulhosos das imagens que nos chegaram este ano porque, apesar de tudo o que passámos nos últimos anos, este concurso representa a resistência que os fotógrafos de nascimento tiveram de demonstrar diante de adversidades imprevistas", refere a IAPBP. "Estes são corpos de trabalho impressionantes que partilham os momentos mais poderosos do ano de 2021."