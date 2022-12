Portugueses procuram tratamento para a doença rara dos pulmões

A hipertensão arterial pulmonar é uma doença rara e das mais agressivas para os pulmões, provocando a deterioração do ventrículo direito e, como consequência, a morte prematura do doente.

Um grupo de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) vai iniciar no próximo mês um estudo científico com o objectivo de encontrar novas opções terapêuticas para a hipertensão arterial pulmonar.

Em causa está uma doença descrita como "a mais severa a nível da circulação dos pulmões", lê-se na informação enviada pela FMUP. Esta patologia, rara e de difícil diagnóstico, caracteriza-se pelo aumento da resistência vascular pulmonar, o que provoca a progressiva deterioração do ventrículo direito e, consequentemente, a morte prematura do doente.

Em Portugal, estima-se que esta doença tenha uma incidência anual de 1,5 a 2,2 casos por milhão de habitantes.

Segundo os investigadores, "apesar dos importantes avanços na compreensão dos mecanismos desta doença e do aparecimento de novas terapêuticas, a mortalidade mantém-se em números muito elevados".

O projecto propõe-se a decifrar o papel da relaxina-2, uma hormona descrita pela primeira vez pelos seus efeitos durante a gravidez. De acordo com os autores desta investigação científica, esta hormona "desempenha uma acção fundamental na adaptação da circulação sanguínea e renal durante a gravidez, em vários processos fisiológicos e fisiopatológicos a nível cardíaco, bem como a propriedades antidiabéticas e anti-inflamatórias, entre outras".

A FMUP aponta que este projecto, intitulado "Relaxina-2 e hipertensão arterial pulmonar: Papel fisiopatológico e potencial terapêutico", foi um dos contemplados no último concurso de projectos de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. A investigação recebeu um financiamento de aproximadamente 50 mil euros.

O projecto terá início em Janeiro do próximo ano. O objectivo do estudo é responder a "uma necessidade médica urgente em obter novas opções terapêuticas que ofereçam maior eficácia clínica".

Os investigadores da FMUP esperam conseguir demonstrar que a via de sinalização a ser estudada terá uma acção importante na hipertensão arterial pulmonar e na hipertrofia e disfunção do ventrículo direito, alcançando, desta forma, um novo tratamento.

"A translação clínica dos resultados obtidos na hipertensão arterial pulmonar experimental é uma etapa crucial e, portanto, neste trabalho, planeamos também o papel dos níveis plasmáticos de relaxina-2 como preditor de severidade e prognóstico nos doentes", lê-se ainda no comunicado enviado.

Além da FMUP, estão envolvidos no projecto a instituição francesa Inserm, o RISE - Rede de Investigação em Saúde, bem como o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, do Porto. O investigador responsável chama-se Rui Adão e participam também, neste projecto, Fabrice Antigny, Cármen Brás Silva, Inês Vasconcelos, Joana Gomes, Adelino Leite Moreira, Luís Mendonça, Mariana Pintalhão, Mário Santos, Paulo Castro Chaves, Pedro Ferreira e Frédéric Perros.