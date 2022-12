Passagem de ano em Lisboa: de Paulo Gonzo a Bonga e Samuel Úria, com 12 minutos de pirotecnia

Espectáculo de fogo-de-artifício terá banda sonora original. Em palco, concertos com dezenas de músicos, de Paulo Gonzo às Batukadeiras, Bonga, Cuca Roseta e Samuel Úria.

A passagem de ano em Lisboa vai ser celebrada no Terreiro do Paço ao som de artistas como Cuca Roseta, Bonga e Samuel Úria, numa festa que pretende celebrar a Lusofonia, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural informa que o Ano Novo vai ser celebrado no Terreiro do Paço, "o coração da cidade", com um cartaz multicultural.

Segundo aquela empresa municipal, Paulo Gonzo será o primeiro artista a subir ao palco, pelas 21h30, acompanhado pela sua banda, num concerto em são garantidos os êxitos "Jardins proibidos" e "Dei-te quase tudo".

A meia-noite será assinalada com um espectáculo de fogo-de-artifício que vai durar 12 minutos, ao som de uma banda sonora original criada pelo DJ Moullinex.

Nos primeiros minutos de 2023, ouvir-se-ão as Batukadeiras X, um grupo de mulheres cabo-verdianas que se tornou célebre por colaborar num disco de Madonna, seguindo-se os artistas Bonga, Cuca Roseta, Elida Almeida, Pongo e Samuel Úria, que estarão em palco com 26 músicos, entre os quais a formação Fogo Fogo, um quarteto de cordas, percussionistas, cavaquinho e sopros.

"Ao longo de 23 canções inspiradas em diversas influências e estilos musicais, propõe-se uma viagem ritmada que deambulará entre o fado, o funaná, as mornas e as coladeiras", lê-se no comunicado.