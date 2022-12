Deixem os miúdos votar

São desconcertantes algumas tomadas de posição sobre a possibilidade de redução da idade de voto para os 16 anos, prevista nas propostas de vários partidos no âmbito de uma eventual revisão constitucional. A de Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, que acusa a medida de conter um “palavreado paternalista”, é talvez a que mais impressiona, porque totalmente enviesada do verdadeiro problema que provoca o debate: a sub-representação dos jovens nas tomadas de decisão, agravada pelo acentuado envelhecimento demográfico que o país regista.

A discussão tem pouco que ver com a realidade da participação eleitoral. Em dez milhões de eleitores, a redução da idade de voto ampliará os cadernos eleitorais em pouco mais de 200 mil cidadãos com capacidade de voto, cerca de 100 mil residentes com 16 anos e outros 100 mil com 17 anos, segundo os resultados dos Censos 2021. Trata-se, sim, de uma alteração do funcionamento da nossa democracia que pode permitir atenuar um pouco o desequilíbrio etário do universo de eleitores portugueses, e que dará aos jovens uma mensagem importante sobre o papel efetivo que devem assumir na escolha dos programas e protagonistas políticos que os representam.

Contra a proposta, há os que entendem que nestas idades ainda não há maturidade suficiente para fazer escolhas esclarecidas, isto sim, uma ideia muito paternalista. E também há os que defendem que estes jovens ainda não tiveram formação política suficiente, um argumento estranho num país que ainda hoje viveria em ditadura se tivesse ficado à espera que a sua população tivesse tido formação política.

Sejamos francos, esta maturidade ou formação que agora lhes exigimos trouxe-nos aos atuais níveis de abstenção de 50% em eleições legislativas e autárquicas, e de 60% ou mais em europeias e presidenciais, que não serão contrariados enquanto não houver uma diversificação dos meios de votação, ou a facilitação do processo de votação dos eleitores em mobilidade e dos cidadãos a residir no estrangeiro. E também não evitaram os constrangimentos com que nos deparamos em Portugal em tantos setores. É evidente que precisamos de outras ideias para os confrontar, e é isso que os jovens nos podem ajudar a encontrar: novos caminhos e outras soluções, para o que os afeta mais diretamente e para o que é necessário garantir para todas as gerações.

Mas os jovens portugueses com 16 e 17 anos não podem votar, mesmo trabalhando, pagando impostos ou respondendo perante a lei, entre outras responsabilidades. São considerados em diferentes documentos de orientação política, chamados a participar em processos de auscultação para que possamos, eventualmente, considerar as suas opiniões em programas, medidas, projetos, mas nunca mais do que isso.

Neste final do Ano Europeu da Juventude 2022, e numa Europa que seguirá este caminho, é caso para dizer que os jovens portugueses mereciam outra consideração

Somos sempre rápidos a assumir este princípio de que a participação dos jovens é importante, como plasmado em documentos como a Convenção dos Direitos da Criança, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, a Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027, ou mesmo o II Plano Nacional para a Juventude, recentemente aprovado. Mas, depois, somos pouco consequentes nas ações.

Há dias foi apresentada a Carta Europeia da Juventude e Democracia, que recomenda que os Estados-membros considerem a possibilidade de redução da idade para participação eleitoral, como medida promotora da participação democrática dos jovens. É mais um documento relevante, patrocinado pelo Comité das Regiões, que até é presidido por Vasco Cordeiro, membro do mesmo PS que em Portugal é contra a proposta. Mais uma vez, aplaudimos, subscrevemos, mas não vamos avançar?

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico