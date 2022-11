Censos: 20% dos portugueses concentram-se em apenas 1,1% do território

Litoralização agravou-se e Portugal iniciou rota do decréscimo populacional. Os estrangeiros aumentaram 37%. Casamentos recuaram, mas uniões de facto cresceram 38,2% na última década.

Somos menos, mais envelhecidos, e estamos concentrados no litoral. O retrato de Portugal que se extrai dos Censos 2021, cujos resultados definitivos foram apresentados esta quarta-feira, confirmam que a população encolheu em 2,1% na última década (somos agora 10.343.066 residentes), apesar de a população estrangeira residente em Portugal ter aumentado 37%. Mas nem tudo são más notícias: o nível de escolaridade da população aumentou significativamente, com 1,8 milhões de residentes a ostentar um diploma universitário, o equivalente a 19,8% da população com 15 ou mais anos (era 13,9% em 2011).