Voto aos 16 anos ganha adeptos, mas ainda divide o Parlamento

A questão foi levantada pela primeira vez por António José Seguro nos anos 1990, quando era secretário-geral da JS, mas foi fora do PS que, ao longo do tempo, a redução da idade mínima de voto para os 16 anos foi ganhando adeptos. Hoje, é defendida por PSD, Bloco de Esquerda, PAN e Livre, que puseram o tema na agenda com o processo de revisão constitucional em curso. E, embora seja uma realidade numa minoria de países, existem pelo menos 11 no mundo que permitem aos jovens de 16 anos votar.