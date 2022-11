A Constituição vai mudar? O que está em causa e o que já se sabe

Com o PS e o PSD a entregarem até esta sexta-feira projectos de alteração à Constituição, a AR poderá levar a cabo a oitava revisão constitucional em 46 anos. O que está em causa e o que é preciso.

Os partidos têm até esta sexta-feira para entregar na Assembleia da República projectos de revisão constitucional. O processo de revisão da lei fundamental foi lançado pelo Chega e deverá ainda contar com contributos do PS, do PSD, estando, assim, garantida uma maioria de dois terços dos deputados para se aprovarem alterações à Constituição. Mas o que está em causa nesta revisão e como funciona este processo?