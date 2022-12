FTX foi uma “fraude” desde o dia um, nova gestão já recuperou mil milhões

Foi um dia recheado de novos episódios na saga da FTX. Nas últimas 24 horas, Sam Bankman-Fried foi detido, acusado de oito crimes pela justiça norte-americana, acusado de fraude pelos reguladores dos mercados norte-americanos e descrito no Congresso dos Estados Unidos como um gestor pouco sofisticado que, pura e simplesmente, desviou dinheiro dos seus clientes, chegando mesmo a assinar concessões de crédito contraído por si próprio. Pelo meio, os investidores que saíram lesados do colapso da FTX ficaram a saber que a nova administração da empresa, actualmente em processo de insolvência, já recuperou cerca de mil milhões de dólares (cerca de 940 milhões de euros) em activos digitais, montante que será utilizado para ressarcir as perdas dos credores.