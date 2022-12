Em pleno “Inverno cripto”, mercado segue “mais forte que nunca” em Portugal

Um mês depois do colapso do império de 32 mil milhões de dólares de Sam Bankman-Fried, o debate em torno do futuro dos criptoactivos intensifica-se e são cada vez mais as vozes a vaticinarem o fim da tecnologia que criou milionários e falidos. Mas, enquanto a elite do poder financeiro e da academia apelida as criptomoedas de "bolha" ou de "mentiras embrulhadas em propaganda" que "caminham para a irrelevância", o mercado não está pronto para lhes dizer adeus – e Portugal é um dos maiores exemplos mundiais dessa atitude, apesar de ser, também, um dos países onde o impacto da falência da FTX se fez sentir. Nada que retire confiança a quem opera neste sector: para esses, este é só mais um "Inverno cripto" e, a cada um que passa, fica a certeza de que o número de "entidades menos éticas" diminui e o número de investidores que controlam as suas próprias carteiras, deixando de depender de empresas como a FTX, aumenta.