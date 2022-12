Carris, Transtejo e CP com limitações no serviço de transportes

Carris e CP estão ainda a verificar os impactos do mau tempo na sua operação. IP dá nota de várias estradas com circulação cortada.

O mau tempo está a afectar a operação de transportes públicos na zona de Lisboa, com a Carris a dar nota de que o seu serviço de autocarros e eléctricos “está fortemente afectado”, sem pormenorizar. “O serviço será reposto assim que estejam garantidas as condições de segurança na circulação rodoviária”, afirma a empresa no seu site, acrescentando que as suas lojas e quiosques estão fechados.

Na Transtejo/Softlusa, a empresa de transporte fluvial alerta no seu site que a linha Trafaria – Porto Brandão – Belém está temporariamente suspensa, referindo que tal sucede por “motivos técnicos”, sem especificar.

Na CP, fonte oficial afirmou que a situação “está a evoluir a cada momento, de acordo com as condições meteorológicas”. Depois de esclarecer que não era possível ter neste momento a contabilização dos comboios suprimidos pelo mau tempo, a mesma fonte remeteu para o site da Infra-estruturas de Portugal (IP), onde a empresa tem actualizado a informação sobre a disponibilidade dos serviços prestados.

De acordo com a IP, na linha do Norte está interdita a circulação numa das vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, mas já foi restabelecida a circulação em outras três. A circulação foi também suspensa entre a bifurcação de Chelas e a estação de Santa Apolónia. Na linha de Cascais foi restabelecida a circulação entre Oeiras e Lisboa mas apenas através de uma via, e a estação de Algés está sem serviço comercial (venda de bilhetes e passes).

Na linha de Sintra, diz a IP, foi “restabelecida a circulação pela via descendente entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30Km/h entre os km 3,3 e 3,5”, enquanto na linha do sul, devido a uma queda de terras, “foi suspensa a circulação numa das vias entre Pragal e Corroios”, com a circulação a realizar-se “em ambos os sentidos através de uma única via”, verificando-se também limitações na velocidade. A circulação está também suspensa, fora da zona de Lisboa, entre Portalegre e Elvas, na linha do Leste.

No Metropolitano de Lisboa, fonte oficial afirmou que a circulação nunca chegou a estar interrompida, mas a empresa não escapou imune ao mau tempo. Os portões da estação de Chelas só abriram ao público às 10h50 e a empresa está a “proceder à limpeza do átrio sul da estação de Entre Campos (o que faz a ligação à CP), único átrio nessa estação que foi encerrado”. Os clientes, refere a empresa pública, podem aceder à estação pelo átrio norte.

Estradas cortadas

A IP dá também nota dos condicionamentos que se verificam na rodovia. Na zona de Lisboa, refere, estão cortadas as seguintes estradas: “N8(Odivelas-Loures); N250, na Zona de Frielas; N115, Rotunda das Oliveiras e das Lebres; Acesso da A8 para Loures; N115-2 em Machiel e Ermejeira; N9 em Ponte de Rol e Torres Vedras; Calçada de Carriche e Odivelas; Acesso do IC19 para Rio de Mouro; N6(Auto da Boa Viagem); Acesso da N6-3 e acesso Auto da boa viagem, Acesso IC16 para a CRIL-Pontinha; Acesso IC19 para Buraca; IP7 cortado no sentido Norte-Sul para a Ponte 25 de Abril”.

Foto

Fora da zona de Lisboa, a IP refere a EN2, em Mora, com “corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 469 e 471”; a EN244, Avis, com “corte em ambos os sentidos ao quilómetro 104”, a EN246, Arronches, sem circulação “em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5”, a EN246, Elvas, com “corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 18”, a IP2, Monforte, sem circulação “em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1”, a EN251, Monte da Barca/Couço, com “corte da circulação em ambos os sentidos entre Couço e Mora”, e a EN245, Portalegre, com circulação interdita na zona de Ponte de Fronteira ao Km 41,050.

A IP aconselha, entre outros aspectos, a que se tenha especial cuidado “na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais” e “na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, com atenção para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte”. Além disso, recomenda que não se atravessa zonas inundadas, “de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas”.