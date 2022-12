“Fique em casa e evite deslocações” e “não entre em Lisboa”, avisa Câmara

Autarquia pede a “todos os que possam” para não “entrarem na cidade”. Há estradas intransitáveis. Carris e Metro têm serviço afectado. Linhas ferroviárias do Norte, Sintra e Cascais com vias suspensas

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) emitiu esta madrugada alerta vermelho em consequência do mau tempo e apelou à população para evitar saídas de casa.

"Em consequência do mau tempo que se faz sentir, a cidade encontra-se com várias limitações de mobilidade. Para a segurança de todos, a #CML apela a que fique em casa e evite deslocações", escreveu a CML num comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com o e-mail recebido pela Lusa pouco depois das 6h, registaram-se na cidade 181 ocorrências, sendo que 59 permanecem activas. Entre as recomendações da autarquia ficou ainda um apelo "a todos os que possam" para não "entrarem na cidade de forma a atenuar os eventuais constrangimentos". Os agentes de Protecção Civil, diferentes serviços operacionais do município e das juntas de freguesia, "continuam em prontidão para uma resposta rápida e eficiente à cidade", continuou.

O comandante nacional da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), André Fernandes, alertou, na manhã desta terça-feira, que a “precipitação tende a diminuir” nas próximas três ou quatro horas, mas irá “voltar intensa a meio da manhã e a principio da tarde”. André Fernandes pede que se ponderem deslocações.

Pede ainda que a população mantenha a calma, mas fique “em casa”, restringindo ao máximo a circulação.

Durante a mesma conferência de imprensa deixa ainda a nota de um corte na rede eléctrica, na zona de Cascais, que deverá afectar um raio de 10 quilómetros e que deverá durar cerca de uma hora.

Estradas intransitáveis. Carris e Metro afectados

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá também conta de várias estradas cortadas em Loures, Odivelas e Torres Vedras e vias intransitáveis em Lisboa.

De acordo com a ANEPC, estão cortadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 8 entre Odivelas e Loures e a EN 250 em Frielas devido ao galgamento do rio.

Estão igualmente cortadas a EN115 na Rotunda das Oliveiras e A-das-Lebres, Loures, os acessos à A8, em Loures, EN115-2 Maxial-Ermegeira devido a um deslizamento de terras, a EN9 Ponte Rol, Torres Vedras, e a Calçada de Carriche, Odivelas, por causa de uma derrocada de terras.

Em Lisboa estão intransitáveis os túneis do Campo pequeno, Campo Grande, Avenida João XXI e Avenida de Berlim, o Eixo Norte-Sul, a Radial de Benfica, a Segunda Circular no sentido Lisboa Norte, a Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Baptista Russo, a Avenida de Berna, todos os acessos à Praça de Espanha e Avenida Calouste Gulbenkian.

Estão também intransitáveis, a Avenida de Ceuta, Alfredo Bensaúde, Estrada do Penedo, Alcântara (vários locais), Cruzamento Gago Coutinho com EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de santo Contestável, Avenida 24 de Julho até Belém e Avenida de Ceuta junto ao acesso à ponte 25 de abril.

De acordo com informação da Infra-estruturas de Portugal (IP) enviada à Lusa estão também cortados o acesso ao IC19 para Rio de Mouro, a N6 (Auto da Boa Viagem), acesso IC16 para a CRIL, Pontinha e o acesso ao IC19 para a Buraca.

O IP7 está igualmente cortado no sentido Norte-Sul para a Ponte 25 de Abril.

O mau tempo que se faz sentir esta madrugada em Lisboa está a afectar a circulação de autocarros da Carris e o Metropolitano está com restrições nas estações do Jardim Zoológico e Chelas.

Linhas do Norte, Sintra e Cascais com troços suspensos

A circulação em várias vias e troços das Linhas do Norte, Sintra e de Cascais está suspensa devido ao mau tempo que está a afectar o distrito de Lisboa com chuvas fortes, segundo a Infra-estruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP adianta que a circulação na Linha ferroviária do Norte está suspensa nas quatro vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca e na Linha de Sintra nas vias A e D entre Campolide e Alcântara-Terra, devido a inundação.

Está também suspensa a circulação entre a Bifurcação de Chelas e Lisboa Santa Apolónia e na Linha de Cascais nas vias A e D entre Cais do Sodré e Oeiras.

Ribeira de Algés transbordou. Massa de água é “duas ou três vezes” superior à semana passada

A Ribeira de Algés transbordou “pelas 5h” e a massa de água que se juntou como consequência é “duas a três vezes superior à de quarta-feira” passada e a água está a confluir para a baixa de Algés”, descreve o autarca de Oeiras, Isaltino Morais, à SIC. “Transformou-se num rio.”

Isaltino Morais acrescenta ainda que não é possível aceder à baixa de Algés, que as imagens disponibilizadas pelas estações de televisão mostram completamente inundada. Vários pontos do concelho de Oeiras estão inundados.

De acordo com as indicações de que o autarca dispõe agora, ainda não há informação sobre possíveis vítimas, mas afirma, peremptório, que a água subiu mais do que na passada quarta-feira.

Protecção Civil regista mais de mil ocorrências esta madrugada

A Protecção Civil registou esta terça-feira mais de mil ocorrências, sobretudo relativas a inundações, com mais de 30% no distrito de Lisboa, actualmente sob aviso vermelho devido à chuva intensa.

"Neste momento, em acumulado, temos 1064 ocorrências e mais de 30% (328) no distrito de Lisboa", disse à Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

A maioria das ocorrências é registada em "edificado inundado, transbordo de linhas de água, em Loures, Algés, com 449 inundações" assinaladas até agora, indicou.

O comandante adiantou que este "número significativo de ocorrências" em Lisboa "tende a aumentar", dado que o distrito se encontra sob aviso vermelho para precipitação pelo menos até às 7h.

A Protecção Civil tinha alertado na segunda-feira para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que estarão em alerta laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) devido às previsões de chuva persistente e forte.