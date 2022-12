Podcast P24: As cidades não estão preparadas para fenómenos extremos

Neste P24, ouvimos a editora do Azul, Andrea Cunha Freitas. Siga o podcast P24 nas aplicações habituais

Um “comboio de tempestades”, uma maré muito cheia e uma cidade mal preparada: na quarta-feira Lisboa anoiteceu com inundações em várias partes da cidade, em particular na zona de Alcântara. Em Algés, no concelho vizinho de Oeiras, uma mulher morreu numa cave inundada.

Neste P24, ouvimos Andrea Cunha Freitas, editora do Azul, sobre o que falta fazer no planeamento das cidades.

