Podcast Azul. O que o próximo Governo deve fazer contra a crise climática?

Neste episódio, ouvimos Mariana Gomes, da associação Último Recurso, sobre as propostas dos programas eleitorais sobre clima e ambiente. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Onde está a crise climática nos programas dos partidos? Temos propostas adequadas para a urgência da acção que o próximo governo precisa de continuar, na sequência do que foi prometido, por exemplo, na COP28, no Dubai, ou na própria lei portuguesa e europeia?

Neste episódio do podcast Azul, falamos com Mariana Gomes, estudante de direito e presidente da associação Último Recurso. Com o apoio das organizações Quercus e Sciaena, a associação está neste momento a processar o Estado português por falhar na aplicação da Lei de Bases do Clima.

Com eleições antecipadas à porta, a Último Recurso lançou um “Programa Eleitoral Pelo Clima”. É um documento com 10 propostas para Portugal atingir a meta de redução de 55% das emissões em 2030, por comparação aos níveis de 1990 - precisamente o que está inscrito na Lei de Bases do Clima. Será que estas medidas estão entre as prioridades dos partidos nos seus programas?

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.