Chico Buarque actua em Portugal em 2023. Há quatro datas em Lisboa e Porto

O músico sobe ao palco do Super Bock Arena nos dias 26 e 27 de Maio e actua no Campo Pequeno, nos dias 1 e 2 de Junho.

O cantor e escritor brasileiro Chico Buarque irá actuar em Portugal já no próximo ano, aproveitando a ocasião para receber o Prémio Camões com o qual foi distinguido em 2019.

Chico Buarque vem a Portugal apresentar “Que tal um Samba” com quatro datas no Porto e em Lisboa. O músico sobe ao palco do Super Bock Arena nos dias 26 e 27 de Maio e actua no Campo Pequeno, nos dias 1 e 2 de Junho. A nova tour do compositor terá como convidada Mônica Salmaso em ambas as cidades.

‘Que tal um samba?’ é também o nome do single do artista lançado em Junho. Segundo a Everything is New, promotora da tour, o novo espectáculo promove “um passeio pela obra de décadas de Chico Buarque, que reúne composições há muito não apresentadas e outras mais recentes. Os saltos temporais acontecem de maneira fluida, como se as canções tivessem sido escritas agora”.

Os músicos que acompanham o cantor são “fiéis companheiros de palco": o maestro Luiz Claudio Ramos (arranjos, guitarra e violão), João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados e vocais), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (baixo acústico e elétrico), Marcelo Bernardes (sopros) e Jurim Moreira (bateria).

Escritor, compositor e cantor, Chico Buarque, agora com 78 anos, foi o vencedor do Prémio Camões 2019. A cerimónia de entrega do prémio chegou a estar marcada para o dia 25 de Abril de 2020, mas acabou por ser adiada devido à pandemia de covid-19.