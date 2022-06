Chico Buarque estreia Que tal um samba? e vai voltar aos palcos no Brasil

Chico Buarque está de volta à ribalta musical, depois de mais um livro, lançado ainda em plena pandemia, Anos de Chumbo e Outros Contos, editado em 2021 em Portugal pela Companhia das Letras. O regresso, cinco anos após o seu último álbum de estúdio, Caravanas, lançado pela Biscoito Fino em Agosto de 2017 (e que teve uma sequela em Caravanas Ao Vivo, espectáculo gravado em disco duplo a que os portugueses tiveram o prazer de assistir nos coliseus de Lisboa e Porto, em seis noites de Junho de 2018), faz-se com uma só canção, que dá título a uma anunciada tournée pelo Brasil: Que tal um samba?

Anunciada pouco tempo antes e publicada esta sexta-feira nas plataformas digitais (só áudio), a canção junta Chico Buarque a um dos grandes instrumentistas e compositores do Brasil, o bandolinista Hamilton de Hollanda. Gravado no estúdio da Biscoito Fino, com direcção de Luiz Claudio Ramos (que toca o segundo violão, a par de Chico), o tema conta ainda com João Rebouças no piano, Jorge Helder no baixo, Jurim Moreira na bateria e Thiago da Serrinha na percussão sambista.

A letra ajusta-se aos tempos que vivemos: “Que tal um samba?/ Puxar um samba, que tal?/ Para espantar o tempo feio/ Para remediar o estrago/ Que tal um trago?”; e mais diante: “Fazer um filho, que tal?/ Pra ver crescer, criar um filho/ Num bom lugar, numa cidade legal/ Um filho com a pela escura/ Com formosura/ Bem brasileiro, que tal?/ Que tal uma beleza pura( No fim da borrasca?”; ou, mesmo a finalizar: “Juntar os cacos, ir à luta/ Manter o rumo e a cadência/ Esconjurar a ignorância, que tal?/ Desmantelar a força bruta/ [...] Depois de tanta derrota/ Depois de tanta demência/ E uma dor filha da puta, que tal?/ Que tal um samba?/ Um samba.”

Chico Buarque, que completa 78 anos no próximo domingo, 19 de Junho, anunciou em simultâneo com a divulgação de Que tal um samba?, uma digressão homónima pelo Brasil já com concertos marcados até Abril de 2023. Os primeiros serão em Setembro, em João Pessoa (dias 6 e 7), Natal (9 e 10) e Curitiba (23 e 24). Em Outubro actuará em Belo Horizonte (dias 5 a 8) e Fortaleza (22 e 23), em Novembro em Porto Alegre (3 e 4) e Salvador da Bahia (11 a 13) e em Dezembro actuará no Recife (dias 8 a 10). Os espectáculos com mais tempos de permanência em palco estão guardados para Janeiro, no Rio de Janeiro (dias 5 a 15), e para Março, em São Paulo (de 2 a 12 e de 23 a 2 de Abril).